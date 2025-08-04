Дима Билан рассказал, как его растоптала женщина

Певец Дима Билан отправился на Мальдивы. Теперь один из самых успешных и востребованных артистов российской эстрады наслаждается безоблачным небом, белоснежным песком и лазурной водой. А еще популярный исполнитель решил сходить на массаж. Который ему ногами сделала женщина. Она буквально растоптала артиста, а тот и рад.

В своем официальном телеграм-канале известный певец опубликовал видео, на котором запечатлел процесс массажа. Хорошо видно, как Дима Билан лежит на животе, а по его спине, притоптывая, ходит женщина.

"Лежу. Молчу. По мне женщина ходит. А я и не против. Я за. Подкаблучник, получается", - с юмором написал певец.

Исполнитель дал понять, что получает истинное удовольствие от действий массажистки. Прибыл на райские острова Дима Билан не так давно. Вообще артист ведет достаточно закрытый образ жизни и предпочитает не делиться подробностями своих отпускных дней с общественностью, но на сей раз он сделал исключение.