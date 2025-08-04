Переезд в США и молодой поклонник: как живет Елена Степаненко

Елена Степаненко, заслуженная артистка России, на протяжении нескольких лет не снимается на телевидении. Издание NEWS.ru разбиралось, что о ней известно.

Как утверждается, Степаненко в феврале 2025 года закрыла юрлицо в России. Коллеги утверждают, что она живет в США. По их словам, за ней ухаживает мужчина, который значительно моложе ее.

Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Волгограде, занималась плаванием, мастер спорта СССР. В 1971 году поступила в ГИТИС. Работала в Москонцерте, снималась в кино, участвовала в программах «Аншлаг», «Кривое зеркало» и «Голубой огонек».

В 2020 году шоу «Еще не вечер» на «Россия 1» закрыли. В 2021 году она выпустила сингл «Моя песня» и прекратила выступления.

Первым мужем Степаненко был пианист Александр Васильев, брак распался в конце 70-х. В 1985 году она вышла замуж за народного артиста РСФСР Евгения Евгения Петросяна, с которым развелась в 2018 году после долгих судебных разбирательств. За годы брака они приобрели десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат, которые поделили поровну.

В интервью для NEWS.ru Александр Горбунов, телекритик, рассказал, что Степаненко, ранее известная как артистка юмористического жанра, завершила свою карьеру и теперь намерена сосредоточиться на семейных делах.