ФНС разблокировала счета певца Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус".

"В настоящее время никаких ограничений не значится. Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют", – отмечается в сообщении.

Как указывается в данных, певец является индивидуальным предпринимателем (ИП) с 1997 года. Его основная деятельность связана с исполнительным искусством.

Счеты артиста были заблокированы 18 июля. В тот момент в материалах указывалось, что были найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций.

Ранее ФНС приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски. Информация о приостановке операций была размещена на сервисе 16 декабря 2024 года и 4 марта 2025 года. Блогер не представила налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления.