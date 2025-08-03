Екатерина Гордон готова защищать интересы жены Товстика бесплатно

Екатерина Гордон заявила, что, если все написанное в СМИ о разводах Дибровых и Товстиков правда, то это «крысиная жизнь» за гранью понимания. Юриста не интересуют взаимоотношения жителей Рублевки, но ее «зацепила» позиция Дибровой и Товстика.

Жена миллиардера Романа Товстика родила шестого ребенка только год назад.

«Есть такие бабехи, которые зубами вперед. Как ты можешь собирать клуб, рассказывать про женскую дружбу, учить семейным ценностям, встречать, судя по фотографиям, этого шестого ребенка в роддоме, и спать с мужем этой несчастной бабы?» - обратилась Екатерина к Полине Дибровой.

Екатерина отметила, что Товстик «по-свински» поступил с супругой и рекомендовала Елене Товстик больше публиковать посты с намеками на суицид, пишет издание passion.

«Скажите Лене заткнуться. Не надо писать никакие такие посты. Это может быть использовано против вас в суде. Эти подонки потом у вас же отнимут детей. Соберись. Не надо этих постов прощальных со свечками. Тебя никто не пожалеет», - сказала Гордон.

Екатерина подчеркнула, что ей плевать, сколько денег у миллиардера Товстика, она готова взяться за это дело и защищать интересы женщины бесплатно.

Дмитрий уже нанял адвоката. В бракоразводном процессе телеведущего будет представлять звездный защитник Александр Добровинский.