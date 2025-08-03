Антонов скрывает своих наследников

Юрий Антонов на вопросы о женах и детях предпочитает не отвечать. Певец констатирует, что о его личной жизни на самом деле никто ничего не знает. Поэт Владимир Ильичев более тридцати лет дружит с Юрием Антоновым, но даже он не допущен к семейным тайнам, пишет «Комсомольская Правда».

У Антонова было три официальных брака и двое детей от разных жен. Первая жена живет в Америке, вторая - в Хорватии, в Загребе. Третья - во Франции, в Париже. Дочь живет за границей вместе со своей матерью, а вот сын - в России. Но общения между родственниками нет.

«Дочь у Юрия Михайловича есть. Но больше сказать вам ничего не могу, тема очень закрытая. Я знаю, что дочь Антонова живет во Франции. Есть у Юрия Михайловича и сын, но общения между ними нет. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема», - сказал Ильичев

Накануне народный артист РФ Юрий Антонов травмировал ногу, из-за чего не пришел на церемонию вручения премии «Триумф года».