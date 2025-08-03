Бородина вновь выступила в защиту Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков отправились в свадебное путешествие, сейчас они находятся в Италии.

В социальных сетях пишут, что большую часть расходов в их семье взяла на себя телезвезда и называют Николая приспособленцем. Ксения не выдержала и эмоционально ответила хейтерам.

Телеведущая заверила, что ее муж обладает широким кругозором. По ее словам, он с юности много путешествует и постоянно развивается, пишет издание

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«Я думаю, что со временем все же все желчные бабы отстанут от моего мужа. Считая наши поездки и думая, что я тут мир кому-то показываю», — сообщила ведущая шоу «Последний герой».

Бородина уверена, что счастливый человек никогда не будет искать недостатки у других.

«Нельзя же так обесценивать людей! Он им кто?! А претензии — как к собственному. И ни одна не похожа на счастливого человека. Ну ладно раньше, про терапию не знали, но сейчас это уже максимально доступно. Запишись и начни помогать себе. Раз такая несчастная. На интернет время есть, а на себя нет», — возмутилась телеведущая.

В Италии в свое время жила мама Ксении — Инна Булатовна, которая вышла замуж за итальянского архитектора и уехала из СССР. Маленькая Ксюша периодически приезжала к матери и проводила с ней время на солнечном побережье. Ксения Бородина во время отпуска успела навестить своего отчима-итальянца.