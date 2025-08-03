Имущество бьюти-блогера Аветисян арестовано за долги перед налоговой

Имущество визажиста и блогера Гоар Аветисян на сумму почти 55 миллионов рублей арестовано за долги перед налоговой. Как пишут News.ru, обязательства перед государством уже были закрыты, но в системе они все равно отобразились.

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Под арестом оказались апартаменты на Павелецкой набережной площадью 123 квадратных метра, участок в Коммунарке почти на три тысячи квадратных метров, 75% доли в ООО «Бьюти Академия», а также Porsche Panamera Turbo, Mercedes GLE AMG 63S, подаренный Гоар отцу, и Rolls-Royce Cullinan.

У Аветисян более 12 миллионов подписчиков в социальных сетях. Она - владелец косметического бренда GOAR, студии красоты Goar Avetisyan Beauty в Москве и школы Goar Avetisyan School.

Известно, что в 2023 году Аветисян решилась на уменьшение груди. За помощью она обратилась к Хайдарову. После операции, по ее словам, рана на груди плохо заживала, из-за чего впоследствии у нее начался некроз. Позже Гоар записала ролик, в котором она плакала на камеру от боли.