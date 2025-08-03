Олег Майами набросился с оскорблениями на зрителя

Олег Майами, не стесняясь в выражениях, обрушился на зрителя на концерте в Абрау-Дюрсо.

Шоумен попытался разогреть толпу: заявил, что петь должны все, а те, кто стоят молча — «лохи». Один из зрителей, решивший, что певец мог бы вести себя повежливее, сделал Майами замечание.

Олег буквально взорвался, пишет 5 Канал.

«Это шутка. Здесь все налегке отдыхают. Если ты себя не контролируешь, уходи на*** отсюда. Здесь дети получают счастье. Пошел на***. Здесь отдыхают люди. Не порти праздник людям», — кричал Майами.

Вообще было отмечено. что поведение Майами на концерте было странным. Он был агрессивен, на сцене начал раздеваться и вести себя неадекватно

После концерта музыкант выложил в личном блоге видеоролик с извинениями. Попросил прощения за несдержанность.

Ранее СМИ писали. что отдых в Таиланде едва не обернулся для Олега Майами трагедией. Музыкант чуть не утонул с женщиной, которую хотел спасти.

«Увидел тонущую женщину и на рефлексе рванул за ней. Ее друзья, мужики, просто стояли у берега, показывали пальцем и никак не реагировали», — поделился Майами в Телеграм-канале.