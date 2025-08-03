Кушанашвили обрушился с критикой в адрес Галустяна

Отар Кушанашвили возмущен словами Михаила Галустяна. Галустян в одном из интервью рассказал, что однажды услышал «непочтительное» высказывание от Отара в свой адрес. И с тех пор относится к публицисту без уважения. Об этом пишет teleprogramma.

Сам журналист не понимает, что такое он мог сказать – он очень хорошо относится к Галустяну.

«Может быть, смешное я сказал про Михаила Галустяна, потому что Михаила Галустяна я люблю"», — поделился он в своем YouTube-шоу 'Каково?!'.

Кушанашвили отметил, что искренне не понимает, как Галустян такие слова мог сказать в адрес борющегося с раком человека.

«Надо быть идиотом, чтобы предъявить мне претензию. Кто говорит человеку, больному раком, за столом: «Я теперь отношусь к тебе без уважения?» А что, если больше мы не увидимся?» — сказал Отар.

Отар все же вспомнил, как однажды высказался о фильмах с участием Галустяна. Он когда-то сказал. что они вряд ли смогут стать любимыми у знатоков кино.

«Я думаю, что я сказал об этом иронично, но вот тебе, пожалуйста, реакция», — удивился Кушанашвили.

Ранее Отар Кушанашвили прокомментировал скандальное поведение Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой. В эфире нового выпуска своего YouTube-шоу «Каково?!» журналист обругал артистов за излишнюю откровенность на публике.