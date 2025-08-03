Ценность коллаборации с Волочковой растет

Анастасия Волочкова теперь не только танцующая, но и поющая знаменитость. Балерина с недавних пор решила покорять музыкальный Олимп. Недоброжелатели высказывают предположения том, что у королевы шпагата финансовый кризис.

Но по словам продюсера Сергея Дворцова, у Волочковой с финансами все в порядке. Просто она повышает свою ценность как персоны шоу-бизнеса, пишет издание super.

«То, что ей платят за сопровождение молодых артистов — факт. Это обычная практика. Некоторые готовы выложить до 3 миллионов, чтобы просто попиариться рядом с ней», — рассказал продюсер

Ценник на выход в свет колеблется от 500 тысяч до миллиона рублей. А если Анастасия — хедлайнер вечеринки, то гонорар подскакивает до 1,5 миллионов и выше.

В шоу-бизнесе это называется «коллаборацией». Начинающий артист платит, чтобы стоять рядом с известной персоной.

В марте Волочкова пообещала стать главной певицей России и выпустить новый альбом. По словам артистки, она планирует записать танцевально-песенный альбом, чтобы исполнять свои треки и танцевать под них.