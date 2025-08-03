Цыганова резко высказалась о возможном возвращении Лазаревой* в Россию

Вика Цыганова возмущена новостью о возможном возвращении Татьяны Лазаревой*.

17 июля 2025 года Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал Татьяну Лазареву*. Должно было быть возбуждено уголовное дело об «уклонении от исполнения обязанностей „иноагента“». Однако недавно суд отменил решение. Это означает, что телеведущая может вернуться в страну, пишет портал passion.ru.

Цыганова в Телеграм-канале потребовала от представителей властей «крепко задуматься» об ужесточении мер по отношению к эмигрировавшим знаменитостям.

«В Россию готовятся затащить самую омерзительную и желчную личность из всей плеяды предателей. Она смертям своих соотечественников искренне радовалась, а теперь суды в России выигрывает. Страшные вещи какие-то происходят… Вернуться в Россию иноагент и экстремист Лазарева пока не может, так как приговорена к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма. Может, уже пришло время жестких мер по отношению к предателям? Народ просит, чтобы их лишали гражданства и запрещали въезд в Россию пожизненно», — заявила певица.

Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте телеведущей Лазаревой

Ранее певица Виктория Цыганова призналась, что давно устала от окружающего мира и не исключает, что однажды оставит светскую жизнь и уйдет в монастырь. Артистка подчеркнула: это решение вызвано не сиюминутным порывом, а внутренней потребностью, которая живет в ней уже не одно десятилетие.

*Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга