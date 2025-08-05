Шаляпин и Гузеева устроили скандал на шоу

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева раскритиковала выступление Прохора Шаляпина и 24-летнего организатора мероприятий Евгения Гапонова на шоу «Перепой звезду!». Выпуск доступен на сайте Первого канала.

На проекте Шаляпин и Гапонов исполнили композицию «Единственная моя», а когда зал раздался овациями по окончании их выступления, то Гузеева обратилась к слушателям: «Вы сейчас на полном серьезе встали с криками: «Браво?» Это было настолько плохо с обоих сторон…» Актриса отметила, что смогла бы спеть так же, не будучи профессиональной вокалисткой.

Шаляпин, в свою очередь, напомнил Гузеевой, что из всех собравшихся лишь у него есть музыкальное образование и у судья шоу Петр Дранга. Артист также усомнился, что композицию «Единственная моя» можно назвать «старперской», как это сделала Гузеева.

«Мне, извините, 41 год уже. Мне надоело! Я устал быть мальчиком для битья! Я тот, кто я есть! У меня высшее музыкальное образование. Я окончил Академию Гнесиных. Я пою вообще народные песни, а эта «Единственная моя», которую называете нафталином, но здесь хотя бы текст, извините, со смыслом», — заявил он.

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Также Шаляпин дал понять, что его не интересует мнение Ларисы Гузеевой. Для него главное то, что он «нравится всем бабушкам России».