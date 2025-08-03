Сумишевский сделал своей дочери шикарный подарок

Ярослав Сумишевский купил для своей 23-летней наследницы Ксении жилье в Москве. Это комфортабельная евродвушка площадью 45 кв метров в Москве.

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Ксения родилась, когда Сумишевскому было всего 18 лет. С мамой девушки они расстались, но Ярослав продолжал принимать активное участие в жизни дочери, пишет «Комсомольская Правда».

«Ксюша отлично училась и заслужила такой подарок. Кроме того, она давно живет самостоятельно. Потому я решил сделать небольшой вклад в ее будущее. Конечно, она счастлива и благодарна. Уже обустроилась на новом месте», — рассказал Ярослав.

Ксения — волонтер, помогает бездомным животным. Она студентка, учится на факультете ветеринарной медицины. При подборе будущей квартиры обязательным условием было наличие парка рядом, чтобы девушка могла гулять с собакой.

Ранее певец Ярослав Сумишевский признался, что его восьмилетний сын Мирослав не хочет идти по его стопам. Сумишевский рассказал, что желал привлечь Мирослава к музыке. Однако мальчик воспринял эту идею без энтузиазма. Сын артиста ходил несколько месяцев на фортепиано, однако не захотел продолжать. Мальчик также отказался от занятий вокалом.