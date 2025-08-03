Бородина резко высказалась о женщинах, оскорбляющих Сердюкова

Ксения Бородина наслаждается семейной жизнью с Николаем Сердюковым. Пара зарегистрировала свои отношения в начале июня, а спустя несколько недель сыграла пышную свадьбу. Сейчас звезды путешествуют по Италии.

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Эта поездка стала поводом для новых упреков, обрушившихся на Сердюкова. Поклонники Бородиной в очередной раз обратили внимание на то, что блогер якобы живет за счет успешной супруги.

Ксения, не стесняющаяся заступаться за мужа, встала на его защиту и в этот раз. В личном блоге она эмоционально ответила хейтерам. «Я думаю, что со временем все же все желчные бабы отстанут от моего мужа. Считая наши поездки и думая, что я тут мир кому-то показываю», — едко высказалась телеведущая.

Бородина недоумевает из-за негатива, льющегося в адрес Николая.

«Я знаю, всегда, что добрых и позитивных больше. Но именно проекции этих баб, которым покоя не дает именно мой муж, поражает. Они же про себя таким образом пишут, совсем не про меня. Про свои болячки и страхи. От которых их так колбасит», — не сдержала язвительности теледива.

Она убеждена, что по-настоящему счастливый человек никогда не будет искать недостатки в незнакомцах. «Нельзя же так обесценивать людей! Он им кто?! А претензии — как к собственному. И ни одна не похожа на счастливого человека. Ну ладно раньше про терапию не знали, но сейчас это уже максимально доступно. Запишись и начни помогать себе. Раз такая несчастная. На интернет время есть, а на себя нет», — возмутилась Ксения.