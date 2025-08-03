Гуф заявил, что он «в шоке» от стоимости своего дебютного альбома
Альбом «Город дорог» Алексея Долматова, известного публике под сценическим псевдонимом Гуф, принадлежит музыкальному продюсеру «Монолит Рекордс» Антону Пронину. Сборник приносит ежегодный доход около пяти-шести миллионов рублей, информирует издание thevoicemag.ru.
Пронин озвучил, что готов продать права за 95 миллионов рублей. Игорь Рыбаков предложил купить права на альбом с целью его удаления со всех музыкальных платформ. Причиной этого бизнесмен назвал «романтизацию наркотиков в текстах и негативное влияние на молодежь».
Антон как правообладатель альбома заявил, что не собирается продавать права Рыбакову на таких условиях.
«Я уважаю творчество артистов и считаю, что эта ситуация недопустима, независимо от суммы денег... Я сказал Игорю, что либо он снимает свои требования, и мы согласовываем передачу прав и размещение на стриминговых сервисах, либо сделка не состоится», — сказал он.
Гуф прокомментировал скандал.
«Мои люди! Я вас очень люблю! Спасибо вам огромное за поддержку! Очень приятно! Я в шоке, что мой первый альбом стоит больше ляма баксов. Все норм, едем дальше», — написал он в микроблоге.
Роскомнадзор (РКН) проводит анализ доступности в интернете альбома «Город дорог» рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Мониторинг необходим для передачи данных специалистам, пояснили в ведомстве.