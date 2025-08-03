На фоне взлетевшей популярности Лолита подняла цену на концерты

Лолита Милявская набирает популярность среди молодежи вслед за Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой. Певица уже отреагировала на всплеск интереса к ее творчеству - подняла ценник на выступления сразу на 2 миллиона – до 6 миллионов рублей.

Если в прошлом году почти все концерты Лолиты отменялись из-за последствий «голой вечеринки», то в этом график выступлений заполнен уже до конца года, пишет Life.ru.

Юноши и девушки раскупают билеты на концерты Лолиты, чтобы послушать хиты «На Титанике» и «Раневская».

Райдер артистки особо не изменился. Она готова выступать в разных городах при условии перелетов бизнес-классом, предоставления автомобиля представительского класса Mercedes и номера в пятизвездочном отеле.

Ранее Лолита отметила, что, в отличие от коллег по шоу-бизнесу, она не стремится за брендами: «Я покупаю качественные вещи и не стремлюсь их менять». В качестве примера артистка привела свой автомобиль 2006 года, который она отказывается менять на новый.