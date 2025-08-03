Певица Кэти Перри сближается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо после расставания с актером Орландо Блумом.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

«Они заинтересованы друг в друге, но потребуется время, чтобы понять, к чему это приведет. Она путешествует по миру, а он пытается наладить свою жизнь теперь, когда он больше не премьер-министр Канады, но притяжение между ними есть. У них много общего», — заявил собеседник издания.

По словам инсайдера, певицу и бывшего премьер-министра Канады объединяет музыка и оптимизм. Источник добавил, что Кэти Перри и Джастин Трюдо «идеалисты, которые живут в мире, где, как им кажется, можно добиться улучшений, хоть это стало сложнее».

Собеседник издания отметил, что хотя влюбленные занимаются воспитанием детей, они пытаются найти время для встреч друг с другом.

29 июля Кэти Перри засняли на ужине с экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Пару заметили за ужином в ресторане в Монреале. Певица и политик увлеченно разговаривали и пили коктейли. Пока они не комментировали новость о возможном романе.

25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. По информации таблоида, актер должен был дебютировать в статусе «холостяка» на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.