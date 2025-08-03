Антонову вызвали медиков из-за травмы

Юрий Антонов не смог посетить премию «Триумф» и вынужден был обратиться к медикам. 80-летний певец повредил ногу. Друг музыканта Владимир Ильичев рассказал подробности неприятного инцидента журналистам СтарХита.

«К сожалению, вчера так получилось, что у него случилась травма, не смог он сегодня приехать. Вчера у него заболела нога. Он подвернул ее вчера неаккуратно. У него там идет ремонт сейчас, помещения ремонтируют. Пошел по лестнице, подвернул. Врачей ему вызвали. Я думаю, обойдется все», — сказал Ильичев.

Положение усугубляет то, что Антонов давно страдает от болей в суставах и ходит, опираясь на трость. Он сделал операцию в Австрии по замене сустава, но столкнулся с осложнениями и продолжил лечение в России. Но окончательно проблема решена не была.

Антонов был женат трижды Все его бывшие супруги уехали за границу. В настоящее время живет один. Любит животных, которые живут у него в загородном доме. Имеет двоих детей.