Более 500 штрафов за нарушение ПДД выписаны на авто Киркорова

Филиппу Киркорову выписали более 500 штрафов за нарушение ПДД
После анализа данных из открытых источников, издание «Постньюс» обнаружило 502 административных правонарушения, зафиксированных на автомобиль Rolls Royce Ghost, которые принадлежит известному певцу Филиппу Киркорову. Он купил этот автомобиль в 2016 году.
Чаще всего Киркорову предъявляли обвинения в превышении скорости — таких случаев было зафиксировано 410. Кроме того, в 44 случаях были нарушены требования дорожных знаков и разметки, в 23 случаях — правила парковки, а также зафиксировано три эпизода проезда на запрещающий сигнал светофора.
Издание также указывает, что, согласно материалам с дорожных камер видеонаблюдения, за рулем автомобиля находился не сам артист, а его водитель. Все выявленные административные правонарушения были урегулированы в установленном порядке.
Причем Киркоров не единственный артист, на чью машину было записано столь значительное количество штрафов. В марте стало известно, что рэпер Андрей Косолапов, более известный под сценическим псевдонимом Macan, в течение четырех месяцев получил 226 штрафов за нарушение ПДД в общей сложности на 321 тысячу рублей. Артист еще в начале ноября 2024 года приобрел автомобиль Bentley Bentayga S 2022 года выпуска стоимостью порядка 30 миллионов рублей, за рулем которого и стал злостно нарушать правила.