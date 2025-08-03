Шац* раскрыл, куда бы пошел по возвращении в Россию

Юморист и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) пошутил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что первым делом отправился бы в следственный изолятор по возвращении в Петербург. На момент написания данной новости Stories уже не было, скриншот публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Подписчик задал Михаилу Шацу вопрос: «Куда бы в первую очередь отправился в Питере?», на что шоумен ответил с указанием геолокации: «ФКУ СИЗО-1 «Кресты»». В своем Stories он также опубликовал фотографию известной петербургской тюрьмы.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года Шац осудил действия российских властей и уехал из страны. Телеведущий перебрался в Израиль, гражданство которого получил в 2016 году. В сентябре 2022-го российский Минюст внес Шаца в список СМИ-иноагентов.

30 мая Шац признавался, что не хочет, чтобы его новорожденная внучка Сара Джессика потеряла связь с Россией, несмотря на гражданство европейской страны. Он понадеялся, что внучка вырастет в другой атмосфере, где есть свобода выбора, но не исключил, что в будущем девочка вернется в РФ.

В конце января 2025 года дочь комика и телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Софья Шац родила первенца от своего возлюбленного Семена, с которым несколько лет живет в Португалии. Пара уехала из России после начала СВО.