Наталья Штурм считает, что Дибров один надолго не останется

О разводе Полины и Дмитрия Дибровых заговорили совсем недавно. Стало известно, что у Полины роман с другом семьи бизнесменом Романом Товстиком. Наталья Штурм уверена, что после расставания с четвертой женой Полиной Дибров недолго будет один, пишет teleprogramma.

Певица считает, что Дмитрий - умнейший человек, интеллект которого может оценить только умная женщина.

«Мы знакомы с Дмитрием Дибровым давно. Мужчина энциклопедических знаний, образованный, интеллигентный. И у него есть одна особенность — ему нравятся очень молодые девушки. Вот такое несоответствие: те женщины, которые могут оценить умного мужчину, им не нужны. Они выбирают поглупее да помоложе, что вполне рационально. Поверьте, то, что Полина ушла, по слухам, к другому — это незначительная погрешность в подобной истории», — рассказала Штурм.

Певица призвала перестать жалеть обманутого телеведущего. Жалеть стоит детей, жизнь которых уже не будет прежней.

«А вот вторую пару... Тут очень много вопросов. Жену с шестью детьми я даже не обсуждаю — это за гранью добра и зла. Да еще и подруги. Эх, это так по-рублевски! Непонятен образ Романа. Что с ним случилось? Ребенку годик и признания в любви жене еще месяц назад. "Санта-Барбара" — это, конечно, интересно, но слишком много детей в этой истории станут грустными», — резюмировала звезда эстрады.

Цинизм ситуации усугубляется тем фактом, что Полина Диброва и жена Романа, Елена Товстик, считались близкими подругами. Их семьи дружили, проводили вместе время. Более того, Полина является крестной матерью пятого ребенка Елены и Романа. Именно она с букетом цветов встречала Елену из роддома после рождения малыша, которому сейчас едва исполнился год.