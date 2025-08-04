Стало известно об ухудшении состояния здоровья Юрия Антонова

Состояние здоровья народного артиста России, певца и композитора Юрия Антонова ухудшилось. Об этом сообщает StarHit.

Так, музыкант должен был приехать на премию «Триумф года», но не появился там из-за того, что получил травму ноги.

«У него случилась травма, не смог он сегодня приехать. Вчера у него заболела нога. Он подвернул ее вчера неаккуратно. У него там идет ремонт сейчас, помещения ремонтируют. Пошел по лестнице, подвернул. Врачей ему вызвали. Я думаю, обойдется все», — рассказал близкий друг Антонова Владимир Ильичев.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета Юрия Антонова.

До этого отмечалось, что автор хитов «Море» и «Мечта сбывается» не предоставил налоговую декларацию по собственному ИП. Его деятельность связана с областью исполнительских искусств.