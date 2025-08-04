Паулина Андреева уехала из России

Актриса Паулина Андреева светится от счастья. Она уехала из России в Европу. Вторая жена Федора Бондарчука отдыхает во Франции.

К слову, последнее время в киношной тусовке начали обсуждать примирение Паулины с мужем. Говорят, режиссер потратил много сил на то, чтобы наладить отношения с актрисой.

Они разъехались минувшей весной. О разводе официально сообщила актриса: "Спустя девять лет мы приняли решение расстаться". Однако уже через некоторое время публикация была удалена, пишет КП.РУ.

Пока не известно, вернулась ли артистка в дом к мужу. Паулина вместе с сыном переехала в Санкт-Петербург. А вот Бондарчук остался в Москве в элитной недвижимости в Брюсовом переулке, рыночная стоимость которой превышает 100 миллионов рублей.

Андреева не показывает, с кем она отдыхает в Европе. К слову, в Европе Андреева может встретиться с мамой. Родительница давно живет в Италии.

Ранее сообщалось, что актриса Паулина Андреева выступила с заявлением.