Елизавета Арзамасова показала редкие фото с дочерью от Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова показала редкие фото с дочерью от Ильи Авербуха. Снимками она поделилась в Instagram. Елизавета Арзамасова снялась с годовалой дочерью Лией от 51-летнего Ильи Авербуха. Актриса позировала в топе и джинсах. Образ дополнила соломенная шляпа. Девочка позировала в розовом льняном костюме. "Лия — радости стихия", — написала актриса. Арзамасова моложе Авербуха на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу "Вечерний Ургант", а через три месяца поженились. В браке у них родились двое детей: сын Лев и дочь Лия. Фигурист недавно заявил в интервью Ксении Собчак, что познакомился с актрисой, когда ей было 15 лет, но не воспринимал ее как ребенка. По словам продюсера ледовых шоу, он относился к артистке как к "женщине, у которой все было". После этих слов начался скандал. При этом спортсмен неоднократно говорил в других интервью, что их роман развивался, когда Арзамасова была совершеннолетней, а раньше он и не думал об отношениях со звездой "Папиных дочек".