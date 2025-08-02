Диброва ушла к мужчине, зарабатывающему в десятки раз больше ее мужа

Полина Диброва закрутила роман с 50-летним миллиардером. 65-летний Дмитрий Дибров после 16 лет брака готовится к разводу с четвертой женой. Любовник 36-летней Полины зарабатывает намного больше Диброва.

Дмитрий Дибров, по стандартным меркам, человек состоятельный. Денег на молодую жену не жалел, покупал дорогие машины и наряды. Приобрел дом на Рублевке площадью 1100 квадратных метров. Нанял помощниц для жены. Полина получила от Дмитрия деньги на раскрутку ее бизнес-проекта «Диброва клуб», в котором жены богатых людей собираются и вместе проводят время.

Журналисты «Комсомольской Правды» на основе экспертных мнений подсчитали, сколько примерно зарабатывает Дмитрий Дибров в год. Была озвучена сумма: от 50 до 70 миллионов рублей.

Роман Товстик, ради которого Полина Диброва бросила мужа, сооснователь крупной сетевой компании по производству БАДов, косметики и пищевой продукции. По информации из открытых источников известно, что прибыль четырех его бизнесов в минувшем году составила 1,7 миллиарда рублей.

По информации СМИ, защищать интересы обманутого мужа будет Александр Добровинский, известный адвокат, который ранее представлял интересы Евгения Петросяна при разводе.