Продюсер высказался по поводу свадьбы Муцениеце и Дранги

Сергей Дворцов уверен, что Агата Муцениеце и ее возлюбленный Петр Дранга отпразднуют свадьбу в России, а оплачивать торжество будут вместе. Об этом он заявил в разговоре с Woman.ru.

Продюсер также высказал предположение, что пара может воспользоваться скидкой или бартером, как Ксения Бородина и Николай Сердюков.

«Я думаю, что будут обоюдно платить. Все-таки это дорогое удовольствие и каждый будет вкладывать свои средства. Цифры немалые. Возможно, что половину по бартеру сделают, у Агаты в последнее время на фоне новостной повестки очень хорошо идет эта история. Наверное, подписчики видели, что она делился таким контентом», — сказал Сергей.

Сергей Дворцов не исключил, что Агата и Петр могут сыграть две свадьбы.

«Я думаю, что свадьбу они все-таки будут играть в России, в Москве, Подмосковье. Чтобы иметь возможность позвать всех, чтобы сын был тоже. Дочь с ней живет, а с сыном не очень понятно. А вот во время поездки в медовый месяц, там может быть еще одна свадьба, для себя. Как это модно сейчас», — уточнил Дворцов.

Как ожидалось, объявившие о помолвке Агата Муценице и Петр Дранга сыграют свадьбу уже летом, но, по словам Алены Кравец, пара решила перенести торжество. Певица рассказала, что артисты планируют пожениться осенью, когда все вернутся из отпусков.