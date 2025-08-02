Галич о дочери: «Девчонка, которая выиграла лотерею»

Ида Галич в микроблоге выложила ролик из роддома после рождения дочери. Ведущая и блогер показала малышку всем родственникам, пришедшими ее навестить, а главное —сыну.

По словам Галич, девочка «выиграла лотерею», поскольку стала членом большой, любящей и дружной семьи, пишет издание life.ru

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«Рандомные кадры из нашей жизни. Нашей дочери очень повезло родиться в такой большой и дружной семье. В базовой комплектации — и бабушки, и дедушки, и сестра, и брат, родители, плюс дяди и тети со своими детьми, которые ждут малышку дома. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя! Девчонка, которая выиграла лотерею. Столько защитников и учителей», — сообщила Ида.

Ида добавила, что старшие братья и сестра научат ее всему, что умеют сами: пинать мяч, играть в видеоигры, закатывать глаза и разводить отца на заказы на маркетплейсе.