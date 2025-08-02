Мама Костенко заступилась за дочь в скандале с Тарасовым

Мама Анастасии Костенко заступилась за дочь в скандале с Дмитрием Тарасовым.

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Сейчас блогерша борется с хейтерами, которые осуждают из-за ситуации с ее супругом: футболиста подозревают в измене из-за флирта с моделями во время рабочей поездки в Сочи. Девушки опубликовали в социальные сети переписку с футболистом, где он предлагал им увидеться и просил их личные номера.

Однако не все подписчики поддержкали модель, которая когда-то увела Тарасова у его экс-супруги Ольги Бузовой. Сама Анастасия произошедшее никак не комментирует. Некоторые недоброжелатели раскритиковали Костенко из-за того, что она терпит измены мужа, а не бросает его.

«Вы, Анастасия, просто вакуум. Без гордости, достоинства, мозгов, самоуважения. На черное говорить белое — это верх безмозглости! Умные женщины из мерзких ситуаций выходят умно, без потери репутации своей... В 40 лет ты будешь забитой уставшей от такой жизни теткой, об которую муж вытирал ноги с первого дня семейной жизни! Дура ты, мадам Тарасова», — написал кто-то из пользователей.

Однако на защиту блогерши пришла ее мама Виктория Щербакова, которая ответила на оскорбления дочери.

«А вы, мадам, видимо, из собственного опыта пишите? Не отвечайте, это риторический вопрос», — отметила мать звезды.

Ранее мы писали о том, что известно о тайных изменах Дмитрия Тарасова жене Анастасии Костенко.

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Также сообщалось, что модель Анастасия Костенко вспомнила, как врачи ошибочно поставили диагноз дочке.