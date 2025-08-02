Шаляпин заявил, что сам зарабатывает на жизнь

Прохор Шаляпин ответил на разговоры о том, что он живет за счет женщин. Он уверил: прекрасно зарабатывает самостоятельно. В беседе с журналистами певец заявил, что с финансами у него все и так хорошо.

«Меня вот обвиняют в альфонстве, но я всегда зарабатывал деньги, у меня всегда было на еду, на одежду, на жилье. Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил», — ранее говорил Шаляпин 5-му Каналу..

Исполнитель объяснил, что он выступает на гастролях, участвует в рекламных проектах, и даже отказывается от участия в мероприятиях, если гонорар кажется ему незначительным, пишет издание super.

Что же касается его отношений с обеспеченными дамами, то тут все выстраивается на обоюдном согласии.

Напомним, Шаляпин уже трижды бывал в ЗАГСе. Все супруги были значительно старше певца.