Дочь Борисовой показала прооперированную маму

Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, показала, как ее звездная мама восстанавливается после пластической операции, которую сделала в Санкт-Петербурге. Полина навестила маму и привезла с собой собачку Мишутку, сообщает издание super.

В ролике, опубликованном в социальной сети, Дана, лежа на больничной койке, делится впечатлениями.

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«Сделали угол челюсти. По-моему, очень красиво. Ну, сегодня первый день, конечно, очень больно», — говорит телеведущая.

Дочь поддержала маму.

«Ты выглядишь чудесно, зайка. Мы не судим, это все-таки второй день после операции… Ты большой герой. Я на самом деле думала, что у мамы вообще будут глаза заплывшие, а тут все хорошо», отметила девушка.

Сама Дана в личном блоге поделилась, что операция длилась на протяжении пяти часов, и рассказала о своем самочувствии. По словам телеведущей, она не только хорошо перенесла наркоз, но и успела влюбиться в специалиста.