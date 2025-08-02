Эксперт прокомментировал ситуацию с разводом Дибровых

Александр Хаминский, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, в беседе с журналистами NEWS.ru. объяснил, что в случае развода телеведущего Дмитрия Диброва с Полиной Дибровой камнем преткновения станет раздел недвижимости и активов.

«Ключевым вопросом может стать раздел недвижимости и активов, приобретенных за 16 лет брака. Особое внимание уделят дому на Рублевке, купленному после свадьбы в 2009 году и ставшему семейным гнездом. Суд будет делить его не только между супругами, но и с учетом прав детей — подобно громкому делу Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, где интересы несовершеннолетних стали приоритетом. Это может оставить Полину без значительной доли, если дети останутся с Дмитрием», — сказал Хаминский.

А самым болезненным моментом станет определение места жительства наследников. По данным СМИ, Дмитрий Дибров уже нанял адвоката Александра Добровинского, чтобы отсудить сыновей.

В СМИ пишут, что после 16 лет брака Полина ушла к 50-летнему миллиардеру Роману Товстику – другу семьи и отцу шестерых детей, чьему ребенку она сама является крестной матерью. Жена Товстика Елена, узнав об измене, находится в тяжелом эмоциональном состоянии, в то время как ее муж уже подал иск об определении места жительства детей.