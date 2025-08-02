Билан рассказал о шторме на Мальдивах

Дима Билан попал в шторм во время отдыха на Мальдивах. Подобная неприятность означает испорченный отдых, хотя сам певец и написал, что совершенно не огорчен, пишут news.ru.

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«Но именно такую погоду я и хотел», - сообщил артист в микроблоге.

Также Билан опубликовал видео и серии «Ожидание» и «Реальность»

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В первой части он показал море и пляж, а во второй самого себя, насквозь промокшего от ливня

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В комментариях артист написал:

«Ни один телефон не пострадал. Пока...»

Недавно российская телеведущая Юлия Барановская едва не получила травмы во время мощнейшего землетрясения на Камчатке. На момент активных подземных толчков она находилась в море вместе со своими детьми.