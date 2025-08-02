Шаляпин обратился к «шальным императрицам»

Прохор Шаляпин заявил, что 60-летняя женщина не сможет конкурировать с 20-летней в плане красоты тела. Но настоящая женщина в любом возрасте будет считаться желанной и сексуальной, считает певец. Просто следует подавать себя правильно. Об этом пишет 5 Канал.

Так, по его мнению, ни к чему выкладывать фото в бикини в старшем возрасте. При этом Шаляпин уверен, что пожилые дамы тоже могут менять мужей и «зажигать» на публике.

«Можно чудить, можно кутить, можно гулять, мужей там даже менять, если «шальная императрица» в 60+», — убежден он.

На днях фанатов Прохора Шаляпина огорошила новость о его женитьбе. Артист сыграл свадьбу с кондитером и ведущей Ольгой Вашуриной в рамках популярного телешоу. Многие пользователи Сети приняли этот брак за чистую монету, однако певец поспешил их разуверить.

Новая жена Прохора Шаляпина готова подарить любимому детей

Прохор вышел на связь в соцсетях с объяснениями.