Милявская рассказала об уроках нищеты

Лолита Милявская в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио» рассказала, что до сих пор помнит, как жила почти без денег в юности. Время учебы и первые годы карьеры были у нее очень тяжелыми материально.

Сейчас певица, по ее словам, может и не работать, но не хочет этого делать, потому что прекрасно помнит, как плохо жить без денег, пишет 5 Канал.

«Я не могу сказать, что у меня есть страх вернуться в нищету, но та нищета, несомненно, научила меня не тратить деньги на всякую ерунду», — объяснила Лолита.

Милявская не гонится за брендовыми вещами.

«Я покупаю качественные вещи и не стремлюсь их менять», — констатирует певица.

У Лолиты машина 2006 года выпуска. Знакомые давно говорят: «Купи уже новую». Но певица считает, что пока в этом нет сильной необходимости.

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Напомним, Лолита Милявская стала мамой в 1998 году. Девочке диагностировали одну из разновидностей аутизма — синдром Аспергера.