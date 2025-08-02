Галич рассказала о сложностях вторых родов

Ида Галич поделилась подробностями появления на свет ее дочери. Блогер объяснила. , что ей сделали кесарево сечение из-за рубца, оставшегося после удаления крупной опухоли, сообщает портал passion.ru.

«У меня была назначена плановая операция, я сама выбрала дату. Так было и с первым ребенком — кто со мной давно, знает, что меня оперировали из-за крупной опухоли (миомы)… Сейчас, дабы не рисковать из-за утончившегося шрама, который может разорваться во время родовой деятельности, решено было тоже провести операцию», — написала Ида в Telegram-канале.

Телеведущая родила дочь на 39 неделе беременности. Галич восстанавливается после операции. Рядом с ней все время находится мама. Девочке дали имя Татьяна.

Ида надеется, что сможет войти в рабочий ритм уже через полтора месяца после родов, вернувшись к активным физическим нагрузкам и социальным проектам.