Буланова рассказала о главном в семейной жизни

Татьяна Буланова отметила вторую годовщину совместной жизни с мужем, бизнесменом Валерием Рудневым, с которым до брака она была знакома много лет. Это третий брак певицы, и, по ее словам, по- настоящему счастливый.

О своей семейной жизни Татьяна рассказала корреспондентам «Московского Комсомольца».

«Я живу ради семьи, но для меня работа находится тоже на очень важном месте. Хотя работаю я, конечно, ради семьи. Таких отношений, как сейчас, у меня действительно никогда не было. Все мои три брака – разные совершенно. В каждом из них были свои плюсы и свои минусы. Сейчас, с моим третьим мужем, больше плюсов. И минусов я, честно говоря, и не вспомню. Они даже, если и есть, то совсем незначительные, незаметные», - сказала она.

Певица уверена, что секрет семейного счастья во взаимной любви. Когда есть любовь, то есть уважение, есть почитание, желание уступить близкому человеку. Также ей очень нравится, что ее супруг – человек непубличный.

«Он редко со мной где-то появляется. Выходит только в том случае, когда я его сама прошу или мне нужна его помощь, или мы вместе оказываемся в одном городе. Слава Богу, что он - не публичный человек».

Ранее певица Татьяна Буланова отказалась сотрудничать с Крутым, Пригожиным и Матвиенко.