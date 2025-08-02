Павел Дуров подарил на день рождения своей девушки подарок за 4,2 млн рублей. Об этом стало известно из соцсетей.

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2 августа возлюбленной Павла Дурова Юлии Вавиловой исполнилось 25 лет. Девушка получила от основателя Telegram дорогостоящий подарок в мессенджере — коллекционную игрушку Plush Pepe стоимостью $ 52 500 (4,2 миллиона рублей).

Журналисты сообщают, что выбор подарка не случаен — девушка коллекционирует виртуальные подарки.

Напомним, Юлия Вавилова называет себя криптоинвестором и стримером. Она уже давно переехала в Дубай, где и живет. Об отношениях с Павлом Дуровым СМИ узнали осенью 2024 года — после того, как основателя Telegram задержали в Париже.

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