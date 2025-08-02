Павел Дуров подарил на день рождения своей девушки подарок за 4,2 млн рублей
Павел Дуров подарил на день рождения своей девушки подарок за 4,2 млн рублей. Об этом стало известно из соцсетей.
2 августа возлюбленной Павла Дурова Юлии Вавиловой исполнилось 25 лет. Девушка получила от основателя Telegram дорогостоящий подарок в мессенджере — коллекционную игрушку Plush Pepe стоимостью $ 52 500 (4,2 миллиона рублей).
Журналисты сообщают, что выбор подарка не случаен — девушка коллекционирует виртуальные подарки.
Напомним, Юлия Вавилова называет себя криптоинвестором и стримером. Она уже давно переехала в Дубай, где и живет. Об отношениях с Павлом Дуровым СМИ узнали осенью 2024 года — после того, как основателя Telegram задержали в Париже.
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