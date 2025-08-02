Стало известно, сколько денег Киркоров вложил в ремонт квартиры

Филипп Киркоров приобрел двухэтажный пентхаус площадью 537 квадратных метров в Филипповском переулке еще четыре года назад. Тогда эксперты по недвижимости оценили покупку в миллиард рублей.

У поп-короля уже есть квартира в этом же подъезде, только на другом этаже. В начале нулевых Филипп купил там апартаменты площадью 260 квадратных метров. По оценкам риелторов, они обошлись певцу в более чем в 350 миллионов рублей.

Квартира некоторое время простаивала, и лишь менее года назад Киркоров нанял дизайнера. Предполагается, что ремонт завершится к осени. А прежнее жилье певец хочет отдать детям, информирует «Комсомольская Правда».

«Алла-Виктория и Мартин растут, через несколько лет захотят жить самостоятельно. Поэтому я уже готовлю им квартиру, делаю так, чтобы они жили рядом со мной. Я в пентхаусе, а они рядышком. Сейчас обустраиваю новую квартиру, там будет настоящий арт-объект», - рассказал Киркоров.

По оценкам специалистов, за прошлый год артист уже потратил на ремонт почти 200 миллионов рублей.

Киркоров по традиции украсил своими инициалами «ФК» даже перила на балконе

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Для декора спальни были заказаны два инкрустированных стразами Swarovski гигантских черепа от любимого дизайнера артиста Филиппа Плейна. Но артист передумал и решил, что один из черепов останется в спальне. А второй будет украшать кухню.

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Ранее композитор Александр Добронравов назвал Филиппа Киркорова самым дорогим ему коллегой. Он вспомнил, как Киркоров пришел на юбилейный концерт и бесплатно исполнил две песни в то время, как многие предпочли в тот день выступить на корпоративах.