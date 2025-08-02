«Я ничего не говорил!» Дробыш отказался от своих слов о Долиной

На Ларису Долину обрушилась волна критики после завирусившегося в Сети видеоролика, где певица со зрительского места на концерте дает советы Диме Билану и утверждает, что он неправильно держит микрофон.

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Поведение звезды возмутило многих ее коллег. В том числе Виктора Дробыша. Он осудил не только ее бесцеремонную манеру указывать артистам на ошибки, реальные и вымышленные, но и ее педагогическую деятельность по воспитанию студентов.

Однако продюсер очень быстро отказался от своих слов, пишет СтарХит.

«Я ничего не говорил! Я не знаю, что там все обсуждают, вообще такого не говорил. Нет, конечно. Это глупости! Напишите, что это все глупости! Она все делает правильно, она молодец!» — сказал Дробыш.

В апреле 2021 года, когда во время записи шоу «Музыкалити» Долина, которая уже десять лет преподает вокал в институте культуры, обвинила на тот момент 19-летнюю Валю Карнавал в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования.

Весной этого года Лариса Долина обрушилась с критикой на Кристину Агилеру. Автор хита «Погода в доме» призналась, что не может слушать певицу, потому что та «везде одинаковая, а поет очень громко».