Известный американский рэпер приехал в Москву и сразу пошел в клуб

Популярный американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) снова приехал в Москву и сразу отправился в клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, музыкант прилетел в Россию около трех часов ночи, заселился в отель Four Seasons и сразу после этого отправился в один из столичных клубов. Отмечается, что в заведении Tyga успел исполнить несколько своих треков.

В Москве у рэпера запланирован сольный концерт, уточняет канал.

Ранее в Москве прошло выступление популярного американского рэпера. Его концерт описали фразой «в воздухе летали бюстгальтеры».