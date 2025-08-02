Продюсер Разин лишился прав на песни «Ласкового мая»

Мосгорсуд признал ничтожным договор, на который ссылался продюсер Андрей Разин в попытке оспорить исключительные права на песни группы «Ласковый май». Об этом говорится в материалах дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Речь идет о соглашении от 1992 года, по которому автор песен Сергей Кузнецов якобы передал Разину права на 27 композиций.

Продюсер добивался признания недействительной сделки между Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, заключенной в 2019 году. Тогда автор текстов передал Шатунову исключительные права на 23 песни коллектива. В марте суд отказал Разину в удовлетворении иска, позднее апелляционная инстанция подтвердила это решение.

В рамках разбирательства суд пришел к выводу, что договор 1992 года не имеет юридической силы. Кроме того, его оригинал не был предоставлен ни в одном из процессов. В то же время подлинник соглашения между Кузнецовым и Шатуновым 2019 года был представлен и признан достоверным.

Дополнительно суд указал, что исковые требования продюсера были поданы по истечении срока давности.

Скандальный продюсер Андрей Разин решил воссоздать «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос»

Спор касался прав на такие песни, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ты просто был», «А я к тебе протяну ладони (Дождь)», «Глупые снежинки», «Взрослые», «Месяц и июль», «Метель в чужом городе», «Телефонный роман», «Пусть будет ночь», «Осенний парк (Месяц осени)», «Маскарад», «Кончено всё (Всё)», «Ну, что же ты», «Ради тебя», «Бездомный пёс», «Лето», «Я откровенен», «Старый лес», «Тающий снег», «Рано ушедшая осень» и другие.