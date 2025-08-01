РКН начал проверять культовый альбом репера Гуфа

Роскомнадзор начал проверку доступности в интернете альбома «Город дорог» рэпера Гуфа (Алексея Долматова). В последующем эти сведения будут предоставлены для экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

«Роскомнадзор в настоящее время проводит мониторинг доступности в сети „Интернет“ альбома „Город дорог“ Гуфа. Информация будет передана экспертам», — процитировало заявление РКН РИА Новости.

По сведениям издания, в Роскомнадзоре подчеркнули, что их задача — только выявление и фиксация наличия спорного контента на площадках. Блокировка осуществляется только после получения соответствующего решения от МВД.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинский миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков захотел удалить со всех площадок первый альбом Гуфа «Город дорог». Для этого он решил выкупить права на композиции за 95 миллионов рублей. Такой шаг он мотивировал тем, что песни из альбома романтизируют алкоголь и безнравственный образ жизни.

Позднее владелец «Город дорог» выступил категорически против продажи музыкальных треков. Он заявил, что если Рыбаков будет настаивать на удалении альбома, то не подпишет контракт на передачу прав.