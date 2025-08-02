Пугачева раскрыла секрет своей красоты

Певица Алла Пугачева, посетившая фестиваль «Рандеву» в Юрмале, ответила латвийскому журналисту на комплимент. Она заявила, что ее красота – это отражение внутренней сущности, а не лицо.

«Дело не в возрасте, а дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», – сказала Алла Пугачева.

Во время культурного мероприятия в концертном зале «Дзинтари» 76-летняя Примадонна дала короткое интервью латвийскому журналисту. Тот, восхитившись ее внешним видом, поинтересовался, как ей удается так великолепно выглядеть. Пугачева ответила, что в жизни выглядит даже лучше, чем на экране, сообщает teleprogramma.org.

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Последние годы певица проживает за границей: в Израиле и на Кипре. Летний сезон Пугачева традиционно проводит в Юрмале, однако местные в этот раз холодно отнеслись к певице.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что Пугачева вопреки ожиданиям появилась на фестивале подруги Вайкуле под ручку с мужем.