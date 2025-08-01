Дети звезд поступили в самые престижные вузы Москвы

Приемная кампания в столичные вузы подходит к своему завершению, а в театральных институтах, где зачисление традиционно проходит раньше, уже известны имена новых студентов. В этом году актерские династии пополнились двумя наследниками: сыном Григория Антипенко и Юлии Такшиной, а также дочерью Елены Борщевой, сообщает сайт KP.RU.

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18-летний Иван Антипенко был зачислен на актерский факультет легендарного Театрального института имени Бориса Щукина, в мастерскую Владимира Сажина. Отмечается, что поступление в знаменитую «Щуку» было главной целью и давней мечтой абитуриента. К этому шагу Иван целенаправленно готовился около пяти лет, занимаясь в театральной студии и посещая все спектакли в Театре имени Вахтангова, где с 2013 года служит его отец.

Несмотря на явную предрасположенность сына, его мать, актриса Юлия Такшина, предупреждала его о сложностях профессии и о том, что даже талантливые выпускники не всегда бывают востребованы. Однако Иван проявил настойчивость.

Первокурсницей Российского института театрального искусства — ГИТИСа стала и 18-летняя Марта Юшкевич, дочь известной участницы Comedy Woman Елены Борщевой и фитнес-тренера Валерия Юшкевича. Она будет учиться на актерском факультете в мастерской народного артиста Николая Лазарева. Подготовка Марты к поступлению была серьезной, ведь у ее мамы есть собственная Школа актерского мастерства. Кроме того, девушка уже имеет опыт игры в КВН, снималась в кино и даже имеет собственного агента.