Переехавший в США комик обратился к желающим жить в стране словами «бегите отсюда»

Известный российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший в США, пожаловался на дорогую жизнь в Лос-Анджелесе. Об этом он порассуждал в видео, доступном на YouTube.

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«Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: ***, бегите отсюда ***, даже не думайте сюда приезжать», — высказался Поперечный.

По словам юмориста, в среднем в месяц в американском городе придется тратить минимум пять тысяч долларов (около 400 тысяч рублей по нынешнему курсу). Поперечный уточнил, что жилье, еда и страховки, в том числе медицинская, требуют больших расходов.

Ранее стендапер назвал большую проблему эмиграции. Он заявил, что он испытывает трудности из-за разницы в часовых поясах России и США. Поперечный пожаловался, что не из-за этого иногда не может связаться с родственниками.