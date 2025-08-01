Певица Юлия Паршута отсудила миллион рублей у мебельной компании «Оскар Рус». Об этом сообщает «Звездач».

Отмечается, что Паршута подала иск против ООО «Оскар Рус» в Арбитражный суд Москвы — компания занимается продажей мебели и бытовых приборов. Согласно заявлению певицы, ответчик не исполнил свои обязательства по договору поставки.

В результате разбирательств суд встал на сторону певицы. Теперь ответчик должен выплатить Паршуте 1 миллион 100 тысяч рублей, а также госпошлину в размере 58 тысяч рублей.

Ранее Паршута рассказала о переезде в новую квартиру.