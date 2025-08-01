Раскрыты подробности последних дней жизни актера Максима Глотова

Сегодня в возрасте 60 лет не стало актёра сериалов «Содержанки», «Склифосовский» и «Раневская» — Максима Глотова. Он был найден мёртвым в Москве. Shot раскрыл подробности последних дней жизни знаменитости. По данным телеграм-канала, умерший перестал работать по специальности за несколько месяцев до смерти и всё это время не общался с близкими.

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Незадолго до смерти мужчина подрабатывал водителем. Сообщается, что Глотов был прописан в квартире на Патриках в течение нескольких лет, но затем приобрёл комнату в квартире на улице Вучетича, куда и переехал. Родственники телезвезды в настоящее время проживают в Одессе.