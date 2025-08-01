Ярмольник похвалил песню протеже Киркорова из четырех звуков

Леонид Ярмольник похвалил песню протеже Филиппа Киркорова из четырех звуков
Леонид Ярмольник похвалил песню протеже Филиппа Киркорова из четырех звуков. Об этом сообщает «Абзац».
Филипп Киркоров стал продюсером Марго Овсянниковой, которая столкнулась с критикой из-за песни «Кукареку». Пользователи Сети возмутились, что композиция состоит всего из четырех звуков. Однако Леонид Ярмольник похвалил совместную работу Филиппа и Марго. Он считает: если про песню говорят, значит Киркоров, как продюсер, достиг желаемого результата. По мнению Леонида, Филипп всегда отличался нестандартным мышлением.
«Филипп Киркоров всегда был не такой как все, в этом его прелесть. Если в песне его протеже есть сочетания букв, которые вызывают споры, то это, в первую очередь, проблема тех, кто пытается это обсуждать. В эту минуту такой прием показался Киркорову симпатичным, забавным или на что-то намекающим», — высказался Ярмольник.
Напомним, Марго — бывшая участница проекта «Дом-2». Однако славу ей принесло не ТВ-шоу, а музыкальная карьера и выходы в свет с Филиппом.
Ранее певица Марго Овсянникова рассказала, как стала фавориткой Филиппа Киркорова. Подробности читайте в этой новости.