Поклонники испугались Дженны Ортеги: как выглядит звезда «Уэнсдей» после пластики

Александр Котлеткин
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Дженна Ортега во время премьеры второго сезона «Уэнсдей»
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Дженна Ортега во время премьеры второго сезона «Уэнсдей» 
© Fred Duval/Zuma/TACC
Дженна Ортега во время премьеры второго сезона «Уэнсдей»
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Дженна Ортега во время премьеры второго сезона «Уэнсдей» 
© Zuma/TACC
Дженна Ортега во время премьеры второго сезона «Уэнсдей»
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Дженна Ортега во время премьеры второго сезона «Уэнсдей» 
© Zuma/TACC
Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети

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Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети

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Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Дженна Ортега в 2019 году
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Дженна Ортега в 2019 году 
© Birdie Thompson/Zuma/TACC

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Фотографии из соцсетей актрисы
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Фотографии из соцсетей актрисы 
© Соцсети

Поклонники «Уэнсдей» и актрисы Дженны Ортеги раскритиковали внешний вид звезды. Накануне она появилась на официальной премьере второго сезона в новом, мрачном образе: «голое» платье из последней коллекции Ashi Studio. Наряд был выполнен из эластичного материала, напоминающего латекс, и повторял текстуру чешуи рептилий. Готический стиль дополнили дымчатый макияж, винно-бордовая губная помада и осветленные брови.

Однако поклонников поразил не образ, а чрезвычайная худоба, особенно — впалые скулы. Среди фанатского сообщества ходят слухи, что актриса сделала пластическую операцию и удалила жировые комки Биша, расположенные в области щек. Пользователи, разочарованные внешним видом артистки, оставили множество негативных комментариев в социальных сетях.

«Она себя уничтожает!» — написал один из поклонников сериала под свежим постом Дженны.
«Почему она выглядит на 40 лет?» — прокомментировал другой.

Как изменилась звезда «Уэнсдей» — в галерее «Рамблера».