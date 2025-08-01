Поклонники испугались Дженны Ортеги: как выглядит звезда «Уэнсдей» после пластики

Поклонники «Уэнсдей» и актрисы Дженны Ортеги раскритиковали внешний вид звезды. Накануне она появилась на официальной премьере второго сезона в новом, мрачном образе: «голое» платье из последней коллекции Ashi Studio. Наряд был выполнен из эластичного материала, напоминающего латекс, и повторял текстуру чешуи рептилий. Готический стиль дополнили дымчатый макияж, винно-бордовая губная помада и осветленные брови.

Однако поклонников поразил не образ, а чрезвычайная худоба, особенно — впалые скулы. Среди фанатского сообщества ходят слухи, что актриса сделала пластическую операцию и удалила жировые комки Биша, расположенные в области щек. Пользователи, разочарованные внешним видом артистки, оставили множество негативных комментариев в социальных сетях.

«Она себя уничтожает!» — написал один из поклонников сериала под свежим постом Дженны.

«Почему она выглядит на 40 лет?» — прокомментировал другой.

Как изменилась звезда «Уэнсдей» — в галерее «Рамблера».