Известного российского актера обнаружили мертвым

В Москве обнаружили тело актера Максима Глотова. Эту информацию предоставил осведомленный источник NEWS.ru.

Тело нашли в квартире в Тимирязевском районе столицы. Артист не выходил на связь в течение пяти дней, что вызвало беспокойство у его близких. Причины смерти пока не разглашаются, подробности происшествия устанавливаются.

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. В 1992 году он окончил актерское отделение театрального факультета Саратовской Государственной консерватории. В его творческом активе спектакли «Чучело», «Бедные люди» и «Горе от ума», поставленные в Казанском ТЮЗе. Также он сотрудничал с московским театром «Бенефис».

Максим Глотов запомнился зрителям ролями в таких проектах, как «Джокер» (2010), «Склифосовский» (2012), «Возмездие» (2018), «Душегубы» (2019), «Содержанки» (2019), «Конец света» (2022) и «Раневская» (2023).

В минувшую среду сообщалось, что польский актер Кшиштоф Матушевский, известный по роли в сериале «Ведьмак» 2002 года, скончался в возрасте 65-ти лет. Данной информацией поделилась пресс-служба театра, в котором он служил.

Матушевский присоединился к труппе театра «Выбжеже» в Гданьске в 1983 году после окончания Краковской государственной театральной школы.

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